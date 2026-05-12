KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
|
12.05.2026 17:19:00
SAP setzt auf KI: Autonomous Suite und Business AI Platform vorgestellt
In Sachen KI geht SAP all-in: Mit der Autonomous Suite auf Basis der Business AI Platform wird eine weitere nun agenten-gestützte Produktlinie vorgestellt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!