SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
|SAP mit Kursplus
|
16.04.2026 17:58:00
SAP stärkt Vertrauen: Sicherheitszertifizierung rückt Cloud-Strategie in den Fokus - Aktie legt zu
• Fokus auf souveräne Cloud-Lösungen und regulierte Branchen
• Analysten sehen weiter Potenzial
Sicherheitszertifikat als strategischer Meilenstein
Der Softwarekonzern SAP hat einen wichtigen Fortschritt im Cloud-Geschäft erzielt: Wie das Unternehmen mitteilt, haben die eigenen Rechenzentren in Deutschland die IT-Grundschutz-Zertifizierung erhalten. Grundlage ist die ISO/IEC-27001-Zertifizierung auf Basis der Methodik des Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI).
Damit bestätigt eine unabhängige Prüfung, dass die physische Infrastruktur sowie Sicherheitsprozesse der Standorte in Walldorf und St. Leon-Rot den strengen deutschen Anforderungen entsprechen. SAP spricht selbst von einem "wichtigen Meilenstein" für das eigene Sovereign-Cloud-Angebot.
Die Zertifizierung gilt als relevanter Referenzrahmen insbesondere bei öffentlichen Ausschreibungen und in stark regulierten Branchen. Entsprechend dürfte sie die Position von SAP in einem sicherheitsbewussten Markt wie Deutschland weiter festigen.
Cloud-Infrastruktur rückt stärker in den Mittelpunkt
Im Zentrum steht die sogenannte SAP Cloud Infrastructure, also die eigene Infrastructure-as-a-Service-Plattform. Diese wird dem Unternehmen zufolge in eigenen Rechenzentren betrieben und ist auf hohe Verfügbarkeit, Skalierbarkeit und regulatorische Anforderungen ausgelegt.
Besonders betont SAP die Fähigkeit zur DSGVO-konformen Datenverarbeitung sowie die Eignung für sensible und klassifizierte Workloads. Die Infrastruktur basiert auf mehreren unabhängigen Verfügbarkeitszonen, die über eigene Glasfasernetze verbunden sind. Zusätzlich kommen Sicherheitskomponenten zum Einsatz, die vom BSI für bestimmte staatliche Daten freigegeben sind.
Die Zertifizierung zahlt damit direkt auf das strategisch wichtige Thema digitale Souveränität ein. SAP hebt hervor, dass Kunden je nach Bedarf zwischen verschiedenen Betriebsmodellen wählen können - von vollständig lokalen Lösungen bis hin zu hybriden Cloud-Ansätzen.
Wettbewerbsvorteil im regulierten Umfeld
Gerade im Wettbewerb mit internationalen Cloud-Anbietern könnte die Zertifizierung ein Differenzierungsmerkmal sein. Während globale Hyperscaler häufig mit Skaleneffekten punkten, adressiert SAP gezielt Anforderungen an Datensouveränität, Kontrolle und regulatorische Sicherheit.
Das Unternehmen unterstreicht, dass Souveränität nicht durch Behauptungen, sondern durch Umsetzung entstehe - und verweist damit auf die konkrete technische und organisatorische Ausgestaltung der eigenen Infrastruktur.
Für Kunden aus dem öffentlichen Sektor oder aus kritischen Industrien dürfte diese Argumentation zunehmend relevant werden, da regulatorische Anforderungen in Europa weiter steigen.
Analysten sehen trotz schwacher Branchenstimmung Potenzial
Auch von Analystenseite erhielt SAP zuletzt Rückenwind. Die Investmentbank Barclays hat die Einstufung auf "Overweight" mit einem Kursziel von 220 Euro bestätigt. Analyst Raimo Lenschow hebt laut dpa-AFX hervor, dass SAP-Chef Christian Klein zuletzt "einen entschlosseneren Ton in puncto KI angeschlagen" habe und bereit sei, kurzfristige Rücksetzer zugunsten einer langfristigen Neupositionierung in Kauf zu nehmen.
Das Analysehaus Jefferies bleibt ebenfalls bei "Buy". Analyst Charles Brennan verweist allerdings auf ein schwieriges Marktumfeld: Die Stimmung im europäischen Software-Sektor sei aktuell ungewöhnlich schwach. Dennoch rückten Investoren wieder stärker fundamentale Themen in den Fokus.
Via XETRA gewann die SAP-Aktie am Donnerstag bis Handelsende 3,49 Prozent auf 151,66 Euro.
Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.at
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