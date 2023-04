SAP startet mit moderatem Schwung ins neue Jahr - neue Ziele ohne Qualtrics

Von Hans-Joachim Koch

FRANKFURT (Dow Jones)--SAP hat im ersten Quartal von der anhaltenden Nachfrage nach seinen Cloudlösungen profitiert und die vom Management versprochene Rückkehr zu einem steigenden Betriebsgewinn geschafft. Die operative Marge verbesserte sich auf 25,2 Prozent von 24,8 Prozent ein Jahr zuvor, Analysten hatten im Konsens mit 25,0 Prozent gerechnet.

Damit hat der Softwarekonzern einen robusten Start in das Jahr erreicht und die Grundlage für die Trendwende hin zu einer höheren Rentabilität nach der Strategieumstellung mit dem Fokus auf die Cloud gelegt. In diesem Bereich nahm der Umsatz um 24 bzw währungsbereinigt 22 Prozent auf 3,178 Milliarden Euro zu.

Insgesamt kletterte der Umsatz um 10 Prozent auf 7,441 Milliarden Euro, operativ verdient wurden 1,875 Milliarden Euro, ein Plus von 12 Prozent und damit eine zweistellige Steigerung, die das Management auch im Gesamtjahr erreichen will. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 1,587 (Vorjahr 1,166) Milliarden Euro oder 1,08 (1,00) Euro je Aktie. Die Angaben sind auf Non-IFRS-Basis und enthalten noch die Beiträge der vor dem Verkauf stehenden US-Tochter Qualtrics.

Der für die Einschätzung der weiteren Entwicklung wichtige Cloud-Auftragsbestand auf Sicht eines Jahres (Current Cloud Backlog - CCB) nahm um 25 Prozent auf 11,148 Milliarden Euro zu.

Die im Januar ausgegebene Jahresprognose wurde angepasst, Folge des damals angekündigten Verkaufs von Qualtrics, der im zweiten Halbjahr vollzogen sein soll.

Ohne sie will der Walldorfer Konzern einen operativen Gewinn in der Spanne von 8,6 bis 8,9 Milliarden erreichen nach 8,03 Milliarden 2022. Das wäre ein Plus von 8 bis 11 Prozent (währungsbereinigt). Bislang, also mit Qualtrics, waren es 8,8 bis 9,1 Milliarden Euro.

Die Einnahmen im Cloudgeschäft sollen sich nun auf 14,0 bis 14,4 Milliarden (statt 15,3 bis 15,7) Milliarden Euro summieren, ein Anstieg von 23 bis 26 Prozent.

Neue Mittelfristziele will der Konzern anlässlich der Sapphire-Konferenz am 16. Mai ausgeben.

