SAP stimmt Verkauf ihrer Beteiligung an Qualtrics im Rahmen der Qualtrics-Übernahme durch Silver Lake und CCP Investments zu

Walldorf — Die SAP SE (NYSE: SAP) gab heute bekannt, dass sie der Veräußerung der von ihr an der Qualtrics International Inc. gehaltenen 423 Millionen Aktien im Rahmen der Übernahme von Qualtrics durch Silver Lake und der mit ihr verbundenen Fonds (zusammengefasst “Silver Lake”) sowie durch Canada Pension Plan Investment Board (CPP Investments) zustimmt.Bei einem Kaufpreis von 18,15 US-Dollar pro Aktie in bar entspricht die Transaktion einem Unternehmenswert von Qualtrics von ungefähr 12,5 Milliarden US-Dollar auf vollständig verwässerter Basis. Dies bedeutet einen Aufschlag von 73% gegenüber dem durchschnittlichen 30-Tage-Handelskurs vor der Ankündigung der SAP, einen Verkauf zu prüfen (ca. 62% Aufschlag gegenüber dem unbeeinflussten Schlusskurs am 25. Januar 2023). Die SAP-Beteiligung wird für rund 7,7 Milliarden US-Dollar erworben.„Silver Lake hat sowohl das operative Know-how als auch die Erfahrung mit Softwareunternehmen, um Qualtrics dabei zu helfen, seine Führungsposition in der XM-Kategorie (Experience Management) auszubauen, in der es Pionierarbeit geleistet hat,” sagte Christian Klein, CEO und Mitglied des Vorstands der SAP SE. „Seit der Übernahme von Qualtrics im Jahr 2019 hat das Unternehmen seinen Umsatz mehr als verdreifacht und ist gleichzeitig profitabel. SAP beabsichtigt ein enger Markt- und Technologiepartner zu bleiben, gemeinsame Kunden zu betreuen und weiterhin zum Erfolg von Qualtrics beizutragen.” Die Zahl der Unternehmen und Marken, die Qualtrics-Software nutzen, ist von 10.000 zum Zeitpunkt der Übernahme durch SAP auf heute über 18.000 gestiegen.Die Vereinbarung ist das Ergebnis eines umfassenden Verkaufs-Prozesses, der am 26. Januar eingeleitet wurde und in dem das gemeinsame Angebot von Silver Lake und CCP Investments als das attraktivste identifiziert wurde. Die Transaktion wurde vom Verwaltungsrat von Qualtrics, einschließlich eines Ausschusses unabhängiger Direktoren, sowie vom Vorstand und Aufsichtsrat der SAP SE genehmigt.Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der üblichen behördlichen Genehmigungen und wird voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2023 abgeschlossen. Es wird erwartet, dass SAP Qualtrics in den Finanzergebnissen für das erste Quartal, die am 21. April veröffentlicht werden, als nicht fortgeführten Geschäftsbereich ausweist.Barclays fungierte bei der Transaktion als Finanzberater, Shearman & Sterling als Rechtsberater der SAP SE.Weitere Presseinformationen finden Sie im SAP News Center. Folgen Sie SAP auf Twitter unter @SAPdach. Informationen zu SAPDie SAP-Strategie soll dabei helfen, jedes Unternehmen in ein intelligentes nachhaltiges Unternehmen zu verwandeln. Als ein Marktführer für Geschäftssoftware unterstützen wir Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen: SAP-Kunden generieren 87 % des gesamten weltweiten Handels. Unsere Technologien für maschinelles Lernen, das Internet der Dinge und fortschrittliche Analyseverfahren helfen unseren Kunden auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen. SAP unterstützt Menschen und Unternehmen dabei, fundiertes Wissen über ihre Organisationen zu gewinnen, fördert die Zusammenarbeit und hilft so, dem Wettbewerb einen Schritt voraus zu sein. Wir vereinfachen Technologie für Unternehmen, damit sie unsere Software nach ihren eigenen Vorstellungen einfach und reibungslos nutzen können. Unsere End-to-End-Suite aus Anwendungen und Services ermöglicht es Kunden in 25 Branchen weltweit, profitabel zu sein, sich stets neu und flexibel anzupassen und etwas zu bewegen. Mit einem globalen Netzwerk aus Kunden, Partnern, Mitarbeitern und Vordenkern hilft SAP, die Abläufe der weltweiten Wirtschaft und das Leben von Menschen zu verbessern. Weitere Informationen unter www.sap.com.# # #Dieses Dokument enthält vorausschauende Aussagen, das heißt Vorhersagen, Prognosen oder andere Aussagen zu zukünftigen Ereignissen. Diese Aussagen basieren auf aktuellen Erwartungen, Voraussagen und Annahmen, die Risiken und Unsicherheiten unterliegen, was dazu führen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Resultate erheblich hiervon abweichen können. Zusätzliche Informationen zu diesen Risiken und Unsicherheiten finden Sie in den von uns bei der US-amerikanischen „Securities and Exchange Commission“ (SEC) eingereichten Unterlagen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Abschnitt zu den Risikofaktoren des SAP-Jahresberichts 2022 auf dem Formular 20-F.© 2023 SAP SE. 