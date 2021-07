SAP-Tochter Qualtrics übertrifft Erwartungen - Aktie nachbörslich gefragt

Im Gesamtjahr setzt sie darauf, die Umsatzmarke von 1 Milliarde Dollar und zumindest bereinigt ein knapp ausgeglichenes Ergebnis zu erreichen. Die Aktie gewann im nachbörslichen Handel an der Nasdaq rund 5 Prozent. Zwar lief im Quartal ein Nettoverlust von 263,5 (127,5) Millionen Dollar auf, entsprechend 0,51 (0,30) Dollar je Aktie. Bereinigt wurden netto aber 22,3 Millionen Dollar oder 4 Cents je Aktie verdient, nachdem vor Jahresfrist noch ein Verlust von 5,6 Millionen Dollar oder 1 Cent je Aktie aufgelaufen war. Der Umsatz verbesserte sich um 38 Prozent auf 249,3 Millionen Dollar. Im ersten Quartal hatte er um 36 Prozent zugelegt. Analysten hatten einen Verlust von 2 Cent je Aktie und einen Umsatz von 242 Millionen Dollar prognostiziert.

Für das laufende Quartal geht Qualtrics von einem Umsatz von 257 bis 259 Millionen Dollar aus und einem bereinigten Verlust je Aktie von 1 bis 3 Cents. Die Marktschätzungen lauten derzeit auf 247 Millionen Dollar Umsatz und 5 Cents Verlust je Aktie (bereinigt). Im Gesamtjahr sollen es zwischen 1,007 und 1,011 Milliarden Dollar Umsatz bei einem bereinigten Ergebnis je Aktie zwischen 0 und minus 2 Cent werden.

Qualtrics hatte die Zahlen am Vortag des SAP-Quartalsergebnisses vorgelegt. Sie sind in Dollar und nach dem US-Rechnungsstandard GAAP, während SAP das Segmentergebnis in Euro und auf Non-IFRS-Basis nennt, so dass es beträchtliche Abweichungen geben kann. In der SAP-Mitteilung vom Mittwochmorgen wird für Qualtrics ein Segmentergebnis von 13 (2) Millionen Euro genannt bei um 25 bzw währungsbereinigt 37 Prozent höheren Erlösen von 211 Millionen Euro. SAP hatte das auf Kundenerfahrungslösungen spezialisierte US-Softwareunternehmen 2019 für rund 8 Milliarden Dollar übernommen. Aktuell liegt dessen Marktkapitalisierung bei knapp 19,4 Milliarden Dollar. Nach dem Börsengang hält der Mutterkonzern noch knapp 84 Prozent, werden jedoch die Mitarbeiteranrechte einbezogen, kommt SAP "fully diluted" auf rund 75 Prozent.

Im nachbörslichen NASDAQ-Handel geht es für die Qualtrics-Aktie zeitweise 5 Prozent hoch auf 39,70 US-Dollar.

