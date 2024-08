SAP trennt sich von Vorständen Scott Russell und Julia White

FRANKFURT (Dow Jones)--SAP trennt sich von zwei Vorstandsmitgliedern und passt in diesem Zug die Struktur der obersten Managementebene an. Wie der DAX-Konzern mitteilte, werden Chief Revenue Officer Scott Russell und Chief Marketing and Solutions Officer Julia White den Vorstand verlassen. Der Konzern habe sich darauf mit beiden "einvernehmlich" geeinigt. Russell und White werden aus dem Vorstand per Ende August ausscheiden.

"Vor dem Hintergrund der erfolgreichen Cloud-Transformation der SAP ist der Aufsichtsrat der Ansicht, dass jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen ist, um die nächste Wachstumsphase einzuläuten", sagte SAP-Aufsichtsratschef Pekka Ala-Pietilä laut Mitteilung. Die Änderungen werden die Transformation des Unternehmens weiter beschleunigen und den Fokus auf eine Suite- und KI-First-Strategie stärken, wie SAP weiter mitteilte.

SAP-CEO Christian Klein übernehme übergangsweise die Verantwortung für die Vertriebsorganisation. Die Suche nach einem Nachfolger für Russell sei im Gange. Im Zuge des Ausscheidens von White werde der eigenständige Vorstandsbereich Marketing & Solutions aufgelöst. Die Vorstandsstruktur von SAP werde dadurch zum 1. September "gestrafft".

July 30, 2024 03:29 ET (07:29 GMT)