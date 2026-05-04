SAP Aktie
WKN: 879535 / ISIN: US8030542042
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04.05.2026 13:41:39
SAP übernimmt KI-Spezialisten Prior Labs und Dremio
DOW JONES--SAP hat zwei Übernahmen zur Stärkung seiner KI-Fähigkeiten angekündigt. Wie der Walldorfer Softwarekonzern mitteilte, übernimmt er Prior Labs mit Sitz in Freiburg und will das Unternehmen mit Investitionen von über 1 Milliarde Euro in den kommenden vier Jahren zu einem führenden KI-Labor für strukturierte Daten ausbauen. Zudem kauft SAP Dremio, einen Anbieter einer speziell für KI-Agenten entwickelten Datenplattform. Der Dremio-Zukauf soll zu einer besseren Integration von Daten aus SAP-eigenen Systemen und anderen Systemen beitragen. Die Kaufpreise wurden nicht genannt.
Prior Labs ist laut SAP ein Pionier für sogenannte "Tabellarische Foundation Models (TFMs)", einer KI, die speziell für strukturierte Daten entwickelt wurde. Anders als Große Sprachmodelle (LLMs) können sie auf der Grundlage tabellarischer Daten etwa Zahlungsverzögerungen, Lieferantenrisiken, Upselling-Möglichkeiten und das Risiko von Kundenabwanderung genau vorhersagen. "SAP hat schon früh erkannt, dass die größte ungenutzte Chance in der Unternehmens-KI nicht in großen Sprachmodellen liegt, sondern in KI, die für die strukturierten Daten entwickelt wurde, auf denen die Unternehmen weltweit basieren," sagte SAP-CTO Philipp Herzig. Das Unternehmen soll auch nach Abschluss der Übernahme weiterhin als eigenständige Einheit agieren.
Dremio wiederum soll die Angebote von SAP Business Data Cloud und SAP HANA Cloud ergänzen. "Unternehmens-KI scheitert nicht an den Modellen, sondern an den Daten", sagte Herzig "Solange Geschäftsdaten fragmentiert und ohne Kontext bleiben, können KI-Agenten ihr Potenzial nicht entfalten. Dremio beseitigt genau diesen Engpass."
Der Abschluss beider Transaktionen wird für das dritte Quartal erwartet, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/mgo/sha
(END) Dow Jones Newswires
May 04, 2026 07:41 ET (11:41 GMT)
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