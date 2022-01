SAP und Icertis erweitern Partnerschaft für intelligentes Vertragsmanagement

Weiter zum vollständigen Artikel bei "SAP AG"

Walldorf — 25. Januar 2022 — SAP und Icertis, der führende Softwareanbieter für Vertragsmanagement, haben heute die Erweiterung ihrer Partnerschaft bekanntgegeben. Durch die Weiterentwicklung von Vertrags­managementfunktionen werden die Partner ihre Kunden unterstützen, effizienter zu agieren, Risiken zu minimieren und das volle Potenzial von Verträgen auszuschöpfen. Im Rahmen der Partnerschaft wird SAP finanziell in Icertis investieren. Die Unternehmen planen eine gemeinsame Produkt-Roadmap sowie eine engere technologische Integration. Als Vorteile für Kunden ergeben sich hierdurch eine zusätzliche Wertschöpfung, inklusive schnellerer Vertragsverhandlungen, besserer Einhaltung von Compliance-Vorschriften sowie durch künstliche Intelligenz (KI) unterstützte Auswertungen und Automatisierung.„Dank der intensivierten Zusammenarbeit mit Icertis werden unsere Kunden von den marktführenden Vertragsmanagementlösungen von Icertis profitieren, während sie ihre zentralen Geschäftsprozesse mit SAP steuern“, betont SAP-Vorstandssprecher Christian Klein. „Diese Partnerschaft ist eine großartige Ergänzung für unser Portfolio mit mehrfachen Verknüpfungen zu SAP-Systemen über ERP, Finanzwesen, Einkauf, Vertrieb und Personalwirtschaft hinweg.“Die Kooperation zwischen SAP und Icertis begann 2020 durch die Integration von Icertis Contract Intelligence (ICI) mit Lösungen von SAP® Ariba® und SAP Customer Experience zur Neugestaltung der Source-to-Pay– und Lead-to-Cash-Prozesse. Im Rahmen der nun intensivierten Partnerschaft werden die gegenseitigen Technologien noch stärker genutzt, um für die wachsende Zahl an Kunden Mehrwert zu erzeugen. Kunden werden von ICI-Funktionen für intelligente Vertragserstellung, Online-Vertragsverhandlungen, KI-basierte Risikoerkennung, Verpflichtungsmanagement und zentralen Vertragsinformationen als Entscheidungsgrundlage profitieren, während sie ihre wichtigsten Source-to-Pay- und Lead-to-Cash-Prozesse mit SAP-Lösungen abwickeln.„Mit dieser Partnerschaft können SAP- und Icertis-Kunden unternehmensweit durchgängigen Mehrwert erzielen, Verträge korrekt speichern und damit das volle Vertragspotenzial ausschöpfen“, erläutert Samir Bodas, CEO von Icertis. „Durch die Partnerschaft mit SAP stärken wir unsere KI-basierten Contract-Intelligence-Angebote im Markt und bekräftigen einmal mehr unseren Plan, weltweiter Marktführer für Contract Intelligence zu werden. Gleichzeitig zeugt diese Kooperation von der zukunftsorientierten SAP-Strategie für das intelligente und vernetzte Unternehmen.“Im Rahmen der erweiterten Partnerschaft sind ICI für SAP-Ariba-Lösungen und ICI für SAP-Customer-Experience-Lösungen nun SAP Endorsed Apps, mit einer damit einhergehenden SAP-Premium-Zertifizierung und erweiterten Sicherheitsfunktionen, umfassenden Tests und Best-Practise-Vergleichen im Cloud-Betrieb.„Dass SAP den Fokus auf das intelligente Unternehmen legt, hat zahlreichen Unternehmen den Schritt in die Digital-First-Welt ermöglicht. Mit den Vertragsprozessen in SAP Ariba wurde schon viel für die Käuferseite getan. Icertis wurde durch das IDC-Bewertungsinstrument MarketScape 2021 im Softwaresegment für weltweites Vertragslebenszyklusmanagement für Unternehmensrecht als „Leader“ eingestuft. „Durch die flexible Icertis-Plattform und erweiterte Vertragsmanagementfunktionen kann SAP jetzt die gesamte Beziehung zwischen Handelspartnern integrierter, innovativer und individueller gestalten“, so Mickey North Rizza, Program Vice President Enterprise Applications and Digital Commerce bei IDC.Verträge sind die Grundlage des Handels und regeln die Rechte und Pflichten aller Beteiligten. Die klassische Vertragsverwaltung erfolgt dabei oft manuell und in Silos, sie schafft Ineffizienzen, erhöht Risiken, und lässt Potenziale häufig ungenutzt. Mit ICI können Vertragsdaten unternehmensweit strukturiert und verknüpft werden, was in Effizienzsteigerungen, Risikoerkennung und -minderung sowie bilanzwirksamem Mehrwert im gesamten Vertragslebenszyklus resultiert.Die Icertis-Lösungen, darunter ICI für SAP-Ariba-Lösungen, und ICI für SAP-Customer-Experience-Lösungen, sind im SAP Store verfügbar, dem Online-Marktplatz mit Echtzeit-Zugriff auf mehr als 1.800 innovative Lösungen von SAP und Partnern.Über IcertisAuf der Basis neuester Technologie und Innovation setzt Icertis weltweit neue Maßstäbe für das intelligente Vertragsmanagement in der Cloud. Grundlage dafür ist die auf künstliche Intelligenz gestützte Icertis Contract Intelligence Platform (ICI). Damit werden aus statischen Dokumenten geschäftskritische Entscheidungsgrundlagen, die Informationen strukturieren und bündeln und damit die Grundlage für strategische Entscheidungen bilden. Weltweit bekannte Marken setzen auf die Icertis-Plattform, über die mehr als 10 Millionen Verträge im Wert von mehr als 1 Billion Euro in über 40 Sprachen und über 90 Ländern verwaltet werden.Weitere Presseinformationen finden Sie im SAP News Center. Folgen Sie SAP auf Twitter unter @SAPdach.Informationen zu SAPDie SAP-Strategie soll dabei helfen, jedes Unternehmen in ein intelligentes Unternehmen zu verwandeln. Als ein Marktführer für Geschäftssoftware unterstützen wir Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen: SAP-Kunden generieren 87 Prozent des gesamten weltweiten Handels. Unsere Technologien für maschinelles Lernen, das Internet der Dinge und fortschrittliche Analyseverfahren helfen unseren Kunden auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen. SAP unterstützt Menschen und Unternehmen dabei, fundiertes Wissen über ihre Organisationen zu gewinnen, fördert die Zusammenarbeit und hilft so, dem Wettbewerb einen Schritt voraus zu sein. Wir vereinfachen Technologie für Unternehmen, damit sie unsere Software nach ihren eigenen Vorstellungen einfach und reibungslos nutzen können. Unsere End-to-End-Suite aus Anwendungen und Services ermöglicht es Kunden in 25 Branchen weltweit, profitabel zu sein, sich stets neu und flexibel anzupassen und etwas zu bewegen. Mit einem globalen Netzwerk aus Kunden, Partnern, Mitarbeitern und Vordenkern hilft SAP, die Abläufe der weltweiten Wirtschaft und das Leben von Menschen zu verbessern. Weitere Informationen unter www.sap.com.# # #Dieses Dokument enthält vorausschauende Aussagen, das heißt Vorhersagen, Prognosen oder andere Aussagen zu zukünftigen Ereignissen. Diese Aussagen basieren auf aktuellen Erwartungen, Voraussagen und Annahmen, die Risiken und Unsicherheiten unterliegen, was dazu führen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Resultate erheblich hiervon abweichen können. Zusätzliche Informationen zu diesen Risiken und Unsicherheiten finden Sie in den von uns bei der US-amerikanischen „Securities and Exchange Commission“ (SEC) eingereichten Unterlagen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Abschnitt zu den Risikofaktoren des SAP-Jahresberichts 2020 auf dem Formular 20-F.© 2022 SAP SE. Alle Rechte vorbehalten.SAP und andere in diesem Dokument erwähnte Produkte und Dienstleistungen von SAP sowie die dazugehörigen Logos sind Marken oder eingetragene Marken der SAP SE in Deutschland und anderen Ländern. Zusätzliche Informationen zur Marke und Vermerke finden Sie auf der Seite http://www.sap.de/copyright.Hinweis an die RedaktionenFür Pressefotos und Fernsehmaterial in hoher Auflösung besuchen Sie bitte unsere Plattform www.sap.com/photos. Dort finden Sie aktuelles sendefähiges TV-Footage-Material sowie Bilder zu Themen rund um SAP zum direkten Download. Videos zu SAP-Themen aus der ganzen Welt finden Sie unter www.sap-tv.com. Ansprechpartner für die Presse:Daniel Reinhardt, +496227740201, daniel.reinhardt@sap.com, CETSAP-Pressebereich; press@sap.com