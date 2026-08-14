Sage Group Aktie
WKN: 883669 / ISIN: GB0008021650
|US-Milliardendeal
|
14.08.2026 17:54:03
SAP- und Nemetschek-Aktien profitieren von Übernahmefantasie um Workday
Worday-Übernahme-Fantasie beflügelt SAP-Aktie
Die Nachrichtenagentur Reuters hatte am Vorabend berichtet, dass sich Workday in Übernahmeverhandlungen mit dem Privatinvestor Silver Lake befindet. Die Übernahmefantasie trieb die Workday-Papiere im NASDAQ-Handel letztlich um 17,78 Prozent auf 206,45 US-Dollar nach oben. Am Freitag geht es hier zeitweise jedoch wieder 3,61 Prozent auf 198,99 US-Dollar nach unten.
Die Nachricht traf offenbar zugleich den richtigen Nerv der von KI-Verdrängungssorgen geplagten Branche. Ein Börsianer hob hervor, dass die Branche zuletzt bereits angesichts ihrer niedrigen Bewertungen von gewissen Umschichtungen profitiert hätten, nachdem sie lange nicht gut gelaufen waren.
Auch SAP liegen 2026 noch zweistellig im Minus, obwohl sie sich seit Mitte Juli vom tiefsten Niveau seit drei Jahren aus inzwischen schon um 45 Prozent erholt haben.
/ag/stk
FRANKFURT (dpa-AFX)
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