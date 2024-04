SAP unterstützt mit KI-gestützten Lieferketteninnovationen bei der Umgestaltung der Fertigung

Hannover, Deutschland — 22. April 2024 — Die SAP SE (NYSE: SAP) kündigt heute neue KI-Funktionalitäten in ihren Supply-Chain-Lösungen an, die Produktivität, Effizienz und Präzision in der Fertigung grundsätzlich verändern können. KI-gestützte Informationen aus Echtzeitdaten werden Unternehmen dabei helfen, mit eigenen Daten bessere Entscheidungen in der gesamten Lieferkette zu treffen, die Produktentwicklung zu optimieren und die Effizienz in der Fertigung zu steigern.„Unternehmen sind heute mit Herausforderungen konfrontiert, die von unterbrochenen Lieferketten über Arbeitskräftemangel bis hin zu geopolitischen Unsicherheiten reichen“, sagt Muhammad Alam, Mitglied des Vorstands der SAP SE, SAP Product Engineering. „SAP sieht den wachsenden Bedarf and hoher Flexibilität und Einblicken ins Unternehmen und treibt daher Innovationen mit KI-gestützten Lösungen zur Optimierung von Lieferketten- und Fertigungsprozessen voran. Unternehmen können ihre betriebliche Effizienz steigern und Risiken minimieren, während sie ihre Kunden mit erstklassigem Service begeistern und so den Weg für nachhaltiges Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit ebnen.“Genaue und relevante Informationen in Echtzeit tragen dazu bei, die Auswirkungen gestörter Lieferketten auf Zulieferer, Hersteller und Händler weltweit zu minimieren. Die SMA Solar Technology AG und andere Kunden haben bereits von den Vorteilen der SAP-Lösungen profitiert. So konnte die Produktivität der Mitarbeiter in der Lieferkette um ca. 15 Prozent gesteigert werden, die Gesamtkosten für die Planung der Lieferkette wurden um 10 Prozent gesenkt und die Kosten für die Lagerhaltung sowie die Lagerumschlagshäufigkeit um 10 Prozent reduziert.SAP Daten und Analysen: Das Potenzial aktueller Innovationen nutzenMehr erfahren!„SMA Solar modernisiert seine Manufacturing-Execution-Systeme, um nachhaltige, risikoresistente Produktionsabläufe mit den Möglichkeiten der KI-gestützten visuellen Inspektion in SAP Digital Manufacturing zu unterstützen”, sagt Heiko Kehm, Leiter IT Order to Cash bei SMA Solar.63 Prozent der Führungskräfte im Lieferkettenmanagement und 52 Prozent der Führungskräfte im operativen Bereich haben eine KI-Strategie, die mit den Geschäftszielen verknüpft ist, so die Studie „The Importance of AI in Supply Chain and Operations”, ein globaler IDC InfoBrief* für 2024, der von SAP gesponsert wurde. Einundfünfzig Prozent der 2.000 Befragten integrieren KI in die Geschäftsprozesse der Lieferkettenplanung und in wichtige Anwendungen zur Entscheidungsfindung in Echtzeit. Weitere 58 Prozent setzen KI ein, um die betriebliche Effizienz und die Mitarbeiterproduktivität zu steigern.Zu den wichtigsten Verbesserungen der Supply-Chain-Lösungen von SAP, die die KI-zentrierte Strategie der Kunden unterstützen, gehören:Optimierung von Entscheidungen in der gesamten Lieferkette durch KI-gesteuerte Informationen: Unternehmen können jetzt größere Mengen an Maschinendaten nutzen und KI-gesteuerte visuelle Inspektionen per Computer in ihre Produktionsprozesse integrieren, was eine bemerkenswerte Qualitätssteigerung durch Automatisierung ermöglicht.Rationalisierung der Produktentwicklung: Produktentwickler können nun den KI-Copiloten Joule von SAP nutzen, um neue Produktideen schnell und effektiv über natürlichsprachliche Abfragen zu erfassen und zu verbessern. Joule hilft auch dabei, Produktentwürfe mit Geschäftsdaten zu verknüpfen, so dass sie geschäftskritische Informationen visuell kontextualisieren.Erkennen von Anlagenanomalien: Mithilfe von KI können Anlagenbetreiber auf der Grundlage von Sensordaten, die von intelligenten Geräten und Edge Gateways gesammelt werden, proaktiv auf potenzielle Ausfälle reagieren. Diese neue Funktion nutzt die hochmoderne IoT-Plattform Cumulocity der Software AG, die im dritten Quartal in die Anwendung SAP Asset Performance Management integriert werden soll.Verbesserte Reaktionsfähigkeit vor Ort: Mit integrierten Echtzeit-Verkehrsdaten und durch maschinelles Lernen trainierten Modellen können Kunden ihre Fahrrouten optimieren und Aufträge effizient zuweisen, so dass die richtigen Außendiensttechniker ihre Ziele pünktlich erreichen.Weitere Presseinformationen finden Sie im SAP News Center. Folgen Sie SAP unter @SAP. *IDC InfoBrief, gesponsert von SAP, The Importance of AI in Supply Chain and Operations, Dokument #US52042224, April 2024.Informationen zu SAPAls weltweit führender Anbieter von Unternehmensanwendungen und Business AI steht SAP (NYSE:SAP) an der Schnittstelle zwischen Unternehmen und Technologie. Seit über 50 Jahren vertrauen Unternehmen auf SAP, um ihr volles Potenzial auszuschöpfen, indem sie geschäftskritische Abläufe wie Finanzwesen, Beschaffung, Personalwesen, Lieferkette und Kundenerlebnis vereinheitlichen. Weitere Informationen finden Sie unter www.sap.com.Hinweis an die RedaktionenFür Pressefotos und Fernsehmaterial in hoher Auflösung besuchen Sie bitte unsere Plattform www.sap.com/photos. 