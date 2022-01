Weiter zum vollständigen Artikel bei "SAP AG"

WALLDORF — Die SAP SE hat heute die Ergebnisse für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2021 (1. Januar – 31. Dezember) veröffentlicht.SAP veröffentlicht Ergebnisse für Q4 und Gesamtjahr 2021 mit Rekordergebnissen im CloudgeschäftÜbertrifft oberes Ende des Ausblicks für Cloud- und Softwareerlöse und BetriebsergebnisEnormes Wachstum bei SAP S/4HANA Cloud aufgrund von „RISE with SAP“Starkes, beschleunigtes Cloudwachstum spiegelt sich im Ausblick für 2022 wider, Ziel ist ein währungsbereinigtes Wachstum der Clouderlöse von bis zu 26 %“Unsere Stärke im Cloudgeschäft ist offensichtlich. Immer mehr Unternehmen entscheiden sich für die SAP, um sich neu aufzustellen, stabile Lieferketten aufzubauen und sich auf dem Weg in die Cloud zu nachhaltigen Unternehmen zu entwickeln. Diese dynamische Entwicklung zeigt sich im gewaltigen Erfolg von „RISE with SAP“, unserem wichtigsten Cloudangebot, sowie im herausragenden Wachstum unseres ganzen Portfolios. Das beschleunigte Wachstum verspricht noch größere Möglichkeiten in der Zukunft.”Christian Klein, CEO“Ich bin stolz darauf, dass unser Team ein herausragendes Jahr mit starken Ergebnissen erzielt hat, die unsere Erwartungen weit übertreffen. Mit diesem Quartal haben wir das Jahr nach ohnehin bereits extrem starker Wachstumsdynamik im Cloudgeschäft sehr erfolgreich abgeschlossen. Wir sind überzeugt, dass wir unser Wachstum des Current Cloud Backlog aus dem vierten Quartal in 2022 fortsetzen werden. Die Prognose für das Cloudgeschäft im Jahr 2022 spiegelt eine weitere Beschleunigung wider, während wir große Fortschritte machen, unsere mittelfristigen Zielsetzungen zu erreichen.”Luka Mucic, CFOLesen Sie die Quartalsmitteilung Q4 2021The post SAP veröffentlicht Ergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2021 appeared first on SAP News Center.