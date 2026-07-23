SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
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23.07.2026 22:09:53
SAP veröffentlicht Ergebnisse für Q2 und erstes Halbjahr 2026
WALLDORF — Die SAP SE hat heute die Ergebnisse für das zweite Quartal und Halbjahr 2026 veröffentlicht.Auf einen BlickCurrent Cloud Backlog steigt um 27 % auf 22,9 Mrd. € bzw. währungsbereinigt um 26 %.Clouderlöse steigen um 22 % bzw. währungsbereinigt um 24 %.Erlöse für Cloud ERP Suite steigen um 25 % bzw. währungsbereinigt um 27 %.Umsatzerlöse erhöhen sich um 9 % bzw. währungsbereinigt um 11 %.Betriebsergebnis erhöht sich gemäß IFRS um 8 %, gemäß Non-IFRS um 7 % bzw. währungsbereinigt um 9 %.Ausblick 2026 für das Betriebsergebnis (Non-IFRS) aktualisiert, um Verwässerungseffekt aus der Übernahme von Dremio und Prior Labs widerzuspiegeln.Christian Klein, Vorstandsvorsitzender:“Auch in diesem Quartal haben wir ein starkes Wachstum beim Current Cloud Backlog erzielt. Währungsbereinigt ist er um 26 % gestiegen. Dieses Ergebnis wird durch unsere Strategie für das autonome Unternehmen gestützt, in deren Rahmen unsere SAP Autonomous Suite und SAP Business AI Platform auf große Resonanz stoßen. Kunden entscheiden sich für SAP, um genaue und gesetzeskonforme KI-Ergebnisse zu ermöglichen, die auf ihren zentralen Geschäftsprozessen und Daten basieren.”Dominik Asam, Finanzvorstand:“Wir haben im zweiten Quartal erneut starke Ergebnisse geliefert und trotz eines unbeständigen gesamtwirtschaftlichen Umfelds ein kontinuierliches Wachstum beim Current Cloud Backlog und Free Cashflow erzielt. Diese Ergebnisse spiegeln die disziplinierte Umsetzung unserer Strategie und unsere Fähigkeit wider, die operativen Ziele zu erreichen. Dabei treiben wir unsere eigene Entwicklung zu einem autonomen Unternehmen energisch voran und nutzen unsere eigenen KI-Lösungen, um sowohl die Effizienz als auch die Produktivität zu steigern.“Alle Details finden Sie in der QuartalsmitteilungZum DokumentInformationen zu SAPAls weltweit führender Anbieter von Unternehmensanwendungen und Business AI steht SAP (NYSE: SAP) an der Schnittstelle zwischen Unternehmen und Technologie. Seit über 50 Jahren vertrauen Unternehmen auf SAP, um ihr volles Potenzial auszuschöpfen, indem sie geschäftskritische Abläufe wie Finanzwesen, Beschaffung, Personalwesen, Lieferkette und Kundenerlebnis vereinheitlichen. Weitere Informationen finden Sie unter www.sap.com.Hinweis an die RedaktionenFür Pressefotos und Fernsehmaterial in hoher Auflösung besuchen Sie bitte unsere Plattform www.sap.com/photos. Dort finden Sie aktuelles sendefähiges TV-Footage-Material sowie Bilder zu Themen rund um SAP zum direkten Download.PresseMarcus Winkler, +46 (6227) 7-67497, marcus.winkler@sap.com, MESZDaniel Reinhardt, +49 (6227) 7-40201, daniel.reinhardt@sap.com, MESZInvestor RelationsAlexandra Steiger, +49 6227 7-60437, alexandra.steiger@sap.com, MESZDieses Dokument enthält vorausschauende Aussagen, das heißt Vorhersagen, Prognosen oder andere Aussagen zu zukünftigen Ereignissen. Diese Aussagen basieren auf aktuellen Erwartungen, Voraussagen und Annahmen, die Risiken und Unsicherheiten unterliegen, was dazu führen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Resultate erheblich hiervon abweichen können. Zusätzliche Informationen zu diesen Risiken und Unsicherheiten finden Sie in den von uns bei der US-amerikanischen „Securities and Exchange Commission“ (SEC) eingereichten Unterlagen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Abschnitt zu den Risikofaktoren des SAP-Jahresberichts 2025 auf dem Formular 20-F.© 2026 SAP SE. Alle Rechte vorbehalten.SAP und andere in diesem Dokument erwähnte Produkte und Dienstleistungen von SAP sowie die dazugehörigen Logos sind Marken oder eingetragene Marken der SAP SE in Deutschland und anderen Ländern. Zusätzliche Informationen zur Marke und Vermerke finden Sie auf der Seite http://www.sap.de/copyright.The post SAP veröffentlicht Ergebnisse für Q2 und erstes Halbjahr 2026 appeared first on SAP News Center.Weiter zum vollständigen Artikel bei SAP AG
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