SAP will bis Ende 2027 Aktien für bis zu 10 Mrd Euro zurückkaufen

DOW JONES--SAP will nach einem starken Cashflow 2025 Aktien zurückkaufen. Wie der Walldorfer Softwarekonzern mitteilte, legt er ein Aktienrückkaufprogramm über bis zu 10 Milliarden Euro auf. Es soll im Februar beginnen und bis Ende 2027 laufen. Das Programm folgt Rückkäufen über 8 Milliarden Euro in den Jahren 2020, 2022 und 2023 bis 2025.

January 29, 2026 00:27 ET (05:27 GMT)