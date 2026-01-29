SAP Aktie
WKN: 879535 / ISIN: US8030542042
|
29.01.2026 06:27:39
SAP will bis Ende 2027 Aktien für bis zu 10 Mrd Euro zurückkaufen
DOW JONES--SAP will nach einem starken Cashflow 2025 Aktien zurückkaufen. Wie der Walldorfer Softwarekonzern mitteilte, legt er ein Aktienrückkaufprogramm über bis zu 10 Milliarden Euro auf. Es soll im Februar beginnen und bis Ende 2027 laufen. Das Programm folgt Rückkäufen über 8 Milliarden Euro in den Jahren 2020, 2022 und 2023 bis 2025.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/mgo/sha
(END) Dow Jones Newswires
January 29, 2026 00:27 ET (05:27 GMT)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SAP SE (spons. ADRs)
|
28.01.26
|Ausblick: SAP SE (spons ADRs) präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
14.01.26
|Erste Schätzungen: SAP SE (spons ADRs) verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
14.11.25
|SAP-Aktie verliert: Entgegenkommen im EU-Wettbewerbsverfahren (Dow Jones)
|
23.10.25
|SAP wird vorsichtiger - Cloud-Wachstum schwächer als erwartet - Aktie klettert dennoch (finanzen.at)
|
22.10.25
|Ausblick: SAP gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
07.10.25
|Erste Schätzungen: SAP SE (spons ADRs) mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
26.09.25
|SAP-Aktie kaum bewegt: SAP erhält milliardenschweren Vertrag von der US Army (Dow Jones)
|
01.08.25
|Kauf von SmartRecruiters besiegelt - SAP-Aktie schwächer (Dow Jones)
Analysen zu SAP SE (spons. ADRs)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|SAP SE (spons. ADRs)
|168,00
|1,82%
|SAP SE
|168,94
|1,02%