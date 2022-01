SAP will Lieferanten-Fintech Taulia übernehmen - Aktie stürzt ab

Der Softwareriese SAP will sich mit der Übernahme des US-amerikanischen Lieferanten-Fintechs Taulia ein neues Standbein aufbauen. "Bisher hatten wir keine Finanzplattform. Das ist sehr komplimentär", sagte Firmenchef Christian Klein am Donnerstag zu Journalisten über den Zukauf, der bis März abgeschlossen sein soll. An der Börse kam die Meldung...