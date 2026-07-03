SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
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03.07.2026 17:05:00
SAP will mit Sparmaßnahmen KI-Ausbau finanzieren
Software-Konzern SAP macht seinen KI-Ausbau zur größten Priorität und will dafür bei Ausgaben wie Neueinstellungen kürzen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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