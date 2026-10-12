SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
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12.10.2026 12:46:00
SAP zwischen KI-Vision und ERP-Alltag: DSAG fordert Wahlfreiheit
SAP will mit KI-Agenten die Unternehmenssoftware neu gestalten. Die SAP-Anwendergruppe DSAG fordert aber Innovationen auch für bestehende ERP-Systeme.
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