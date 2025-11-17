Sappe: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Sappe hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Sappe hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,59 THB je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,970 THB je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal hat Sappe mit einem Umsatz von insgesamt 1,35 Milliarden THB abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,57 Milliarden THB erwirtschaftet worden waren, um 13,89 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at