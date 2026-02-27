Sappe stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Sappe hat am 26.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,40 THB ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,620 THB je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat Sappe im vergangenen Quartal 1,21 Milliarden THB verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 11,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sappe 1,38 Milliarden THB umsetzen können.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,448 THB sowie einen Umsatz von 1,24 Milliarden THB prognostiziert.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 2,53 THB beziffert. Im Vorjahr hatte Sappe 4,07 THB je Aktie verdient.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Sappe 5,25 Milliarden THB umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 22,48 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 6,78 Milliarden THB umgesetzt worden.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn von 2,77 THB je Aktie sowie einem Umsatz von 5,32 Milliarden THB gelegen.

Redaktion finanzen.at