|
27.02.2026 06:31:29
Sappe stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Sappe hat am 26.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,40 THB ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,620 THB je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite hat Sappe im vergangenen Quartal 1,21 Milliarden THB verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 11,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sappe 1,38 Milliarden THB umsetzen können.
Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,448 THB sowie einen Umsatz von 1,24 Milliarden THB prognostiziert.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 2,53 THB beziffert. Im Vorjahr hatte Sappe 4,07 THB je Aktie verdient.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Sappe 5,25 Milliarden THB umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 22,48 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 6,78 Milliarden THB umgesetzt worden.
Die Schätzungen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn von 2,77 THB je Aktie sowie einem Umsatz von 5,32 Milliarden THB gelegen.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.