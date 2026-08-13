Sappe stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Sappe ließ sich am 11.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Sappe die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es stand ein EPS von 0,62 THB je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Sappe noch ein Gewinn pro Aktie von 0,810 THB in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 1,50 Milliarden THB in den Büchern – ein Minus von 3,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sappe 1,55 Milliarden THB erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at