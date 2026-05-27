Deutsche Telekom Aktie
WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
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27.05.2026 22:57:00
Sapperlot: Deutsche Telekom mietet fremde Glasfaseranschlüsse mit Bitstrom
Zu einem ungewöhnlichen Schritt ringt sich die Deutsche Telekom durch: Sie bietet Glasfasertarife über Anschlüsse regionaler Mitbewerber feil. Mittels Bitstrom.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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25.05.26
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 bewegt letztendlich im Plus (finanzen.at)
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