Sapphire Foods India hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Sapphire Foods India hat am 06.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,15 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,370 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 8,14 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,57 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at