Sapphire Foods India informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Sapphire Foods India veröffentlichte am 22.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,05 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,400 INR erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat Sapphire Foods India mit einem Umsatz von insgesamt 8,88 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,42 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 19,61 Prozent gesteigert.

Analysten waren von einem Verlust je Aktie von 0,234 INR ausgegangen, während beim Umsatz davon ausgegangen worden war, dass 8,63 Milliarden INR in den Büchern stehen werden.

Redaktion finanzen.at