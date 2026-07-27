Sapphire Foods India vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Sapphire Foods India lud am 24.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,44 INR. Im Vorjahresviertel hatte Sapphire Foods India -0,060 INR je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Sapphire Foods India in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,69 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 8,91 Milliarden INR im Vergleich zu 7,77 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at