Sapphire Foods India veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Sapphire Foods India lud am 28.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,39 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,060 INR erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Sapphire Foods India im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,37 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7,92 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 7,11 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Analysten hatten einen Verlust je Aktie von 0,288 INR prognostiziert. Beim Umsatz hatten die Experten damit gerechnet, dass 7,87 Milliarden INR umgesetzt wurden.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,990 INR beziffert. Im Vorjahr hatte Sapphire Foods India ein Ergebnis je Aktie von 0,600 INR vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 31,25 Milliarden INR – ein Plus von 8,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Sapphire Foods India 28,82 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Verlust je Aktie von 0,414 INR prognostiziert. Den Umsatz hatten die Experten bei 31,14 Milliarden INR erwartet.

Redaktion finanzen.at