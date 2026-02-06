Sappi hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Sappi stellte am 04.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,06 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,120 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,49 Prozent auf 1,30 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,34 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at