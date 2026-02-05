Sappi: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Sappi hat am 04.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,03 ZAR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Sappi ein EPS von 2,15 ZAR in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 22,02 Milliarden ZAR – eine Minderung von 9,79 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 24,41 Milliarden ZAR eingefahren.

Insgesamt hatten Analysten für das abgelaufene Jahresviertel einen Verlust von 0,025 USD je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 1,36 Milliarden USD geschätzt.

Redaktion finanzen.at