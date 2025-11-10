Sapporo Clinical Laboratory gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Sapporo Clinical Laboratory hat am 07.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 65,08 JPY gegenüber 52,97 JPY im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5,17 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,47 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Sapporo Clinical Laboratory einen Umsatz von 5,00 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at