09.02.2026 06:31:29
Sapporo Clinical Laboratory zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Sapporo Clinical Laboratory hat am 06.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 12,54 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 46,35 JPY je Aktie in den Büchern standen.
Sapporo Clinical Laboratory hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,30 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5,28 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
