16.02.2026 06:31:31
Sapporo informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Sapporo präsentierte am 13.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 22,08 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Sapporo -9,730 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Mit einem Umsatz von 124,27 Milliarden JPY, gegenüber 145,20 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 14,41 Prozent präsentiert.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 50,02 JPY beziffert, während im Vorjahr 19,80 JPY je Aktie in den Büchern standen.
Das vergangene Geschäftsjahr hat Sapporo mit einem Umsatz von insgesamt 506,86 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 530,78 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um -4,51 Prozent verringert.
