Sapporo stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Sapporo präsentierte in der am 07.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 760,02 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 15,42 JPY je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 126,96 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 126,02 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at