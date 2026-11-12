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12.11.2026 06:31:28
Sapporo stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Sapporo äußerte sich am 11.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 16,21 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Sapporo ein EPS von 23,36 JPY je Aktie vermeldet.
Umsatzseitig standen 131,36 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 4,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sapporo 137,89 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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