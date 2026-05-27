27.05.2026 06:31:29

Saptarishi Agro Industries: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Saptarishi Agro Industries hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 25.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,49 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,930 INR je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat Saptarishi Agro Industries 206,0 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 56,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 473,7 Millionen INR umgesetzt worden.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 0,030 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,630 INR je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 710,81 Millionen INR – eine Minderung um 10,51 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 794,32 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at

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