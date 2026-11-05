Saptarishi Agro Industries präsentierte Quartalsergebnisse

Saptarishi Agro Industries äußerte sich am 03.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,82 INR. Im Vorjahresquartal hatten 0,530 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 260,2 Millionen INR – ein Plus von 16,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Saptarishi Agro Industries 224,3 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at