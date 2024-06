Sapura Resources Bhd Registered öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Sapura Resources Bhd Registered präsentierte in der am 25.06.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.04.2024 endete.

Sapura Resources Bhd Registered vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,14 MYR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,120 MYR je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 27,43 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 17,5 Millionen MYR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 13,7 Millionen MYR in den Büchern gestanden.

