Sapura Resources Bhd Registered vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Sapura Resources Bhd Registered präsentierte in der am 03.12.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.10.2025 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,02 MYR. Im Vorjahresquartal waren -0,040 MYR je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 14,5 Millionen MYR in den Büchern – ein Minus von 28,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sapura Resources Bhd Registered 20,2 Millionen MYR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at