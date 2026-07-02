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02.07.2026 06:31:29
Sapura Resources Bhd Registered: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Sapura Resources Bhd Registered äußerte sich am 30.06.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.04.2026 abgelaufenen Quartals.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,01 MYR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,010 MYR erwirtschaftet worden.
Sapura Resources Bhd Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 14,7 Millionen MYR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 13,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,9 Millionen MYR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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