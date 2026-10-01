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01.10.2026 06:31:29
SapuraKencana Petroleum Bhd hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
SapuraKencana Petroleum Bhd hat am 29.09.2026 das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf 0,03 MYR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,250 MYR je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SapuraKencana Petroleum Bhd in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 23,06 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 818,5 Millionen MYR. Im Vorjahresviertel waren 1,06 Milliarden MYR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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