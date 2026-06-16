SapuraKencana Petroleum Bhd legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

SapuraKencana Petroleum Bhd hat am 15.06.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,06 MYR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,520 MYR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 19,49 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 645,2 Millionen MYR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 801,4 Millionen MYR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at