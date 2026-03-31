SapuraKencana Petroleum Bhd: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

SapuraKencana Petroleum Bhd äußerte sich am 30.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.01.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,07 MYR, nach 0,440 MYR im Vorjahresvergleich.

Mit einem Umsatz von 895,9 Millionen MYR, gegenüber 1,19 Milliarden MYR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 24,48 Prozent präsentiert.

SapuraKencana Petroleum Bhd hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 1,63 MYR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,210 MYR je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahr hat SapuraKencana Petroleum Bhd im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 20,40 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 3,74 Milliarden MYR im Vergleich zu 4,70 Milliarden MYR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at