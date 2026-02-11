SAR Auto Products: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

SAR Auto Products hat am 10.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,43 INR. Im Vorjahresviertel waren 0,320 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat SAR Auto Products im vergangenen Quartal 35,9 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SAR Auto Products 35,2 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at