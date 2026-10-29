SAR Auto Products: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

SAR Auto Products veröffentlichte am 27.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,08 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,290 INR erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 141,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 58,4 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 24,1 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at