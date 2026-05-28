SAR Auto Products veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

SAR Auto Products stellte am 26.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,43 INR. Im Vorjahresviertel hatte SAR Auto Products -0,730 INR je Aktie erwirtschaftet.

SAR Auto Products hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 60,8 Millionen INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 164,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 23,0 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 1,41 INR beziffert. Im Vorjahr hatten 0,880 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 143,50 Millionen INR gegenüber 139,68 Millionen INR im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at