MercadoLibre Aktie
WKN DE: A0MYNP / ISIN: US58733R1023
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17.04.2026 20:30:29
Sara-Bay Financial Makes Big Bet on MercadoLibre, Adds $12 Million Worth of Stock
According to its SEC filing dated April 17, 2026, Sara-Bay Financial increased its position in MercadoLibre (NASDAQ:MELI) by 6,288 shares during the first quarter. The estimated value of this purchase is $12.13 million, based on the average closing price over the quarter. At quarter-end, the position was valued at $11.18 million, an increase of $10.82 million from the prior filing period, reflecting both additional shares and price movement.Sara-Bay Financial added to its MercadoLibre position, bringing the stake to 3.36% of 13F reportable AUM.As of April 16, 2026, MercadoLibre shares were trading at $1,822.13, down 10% over the past year and underperforming the S&P 500 by 45 percentage points.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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