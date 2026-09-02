JR Aktie
WKN DE: A12CLL / ISIN: PLJRINV00013
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02.09.2026 10:58:00
Sarah Michelle Gellar and Freddie Prinze Jr. cut the price of their $10 million L.A. mansion
Sarah Michelle Gellar and Freddie Prinze Jr. have trimmed the asking price of their stunning California mansion by $700,000—just three months after listing the dwelling.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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