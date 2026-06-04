JR Aktie

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WKN DE: A12CLL / ISIN: PLJRINV00013

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04.06.2026 11:01:00

Sarah Michelle Gellar and Freddie Prinze Jr. list $10.5 million private enclave in L.A.

“Buffy the Vampire Slayer” star Sarah Michelle Gellar and her actor husband, Freddie Prinze Jr., have put their stunning Hamptons-stye Los Angeles home on the market for $10.5 million.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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