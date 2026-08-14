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14.08.2026 06:31:29
Saraswati Commercial (India) informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Saraswati Commercial (India) lud am 12.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 579,97 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 258,79 INR je Aktie in den Büchern standen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Saraswati Commercial (India) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 140,19 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 755,8 Millionen INR im Vergleich zu 314,7 Millionen INR im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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