Saraswati Commercial (India) mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Saraswati Commercial (India) präsentierte in der am 26.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 148,86 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -222,340 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden -164,8 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Saraswati Commercial (India) -262,3 Millionen INR umgesetzt.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 842,32 INR je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Saraswati Commercial (India) ein Gewinn pro Aktie von 517,51 INR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Saraswati Commercial (India) im vergangenen Geschäftsjahr 1,21 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 58,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Saraswati Commercial (India) 764,17 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at