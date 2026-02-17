Saraswati Saree Depot stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Saraswati Saree Depot hat am 14.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,81 INR. Im Vorjahresviertel waren 1,99 INR je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 20,68 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,82 Milliarden INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,44 Milliarden INR.

Redaktion finanzen.at