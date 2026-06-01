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01.06.2026 06:31:29
Saraswati Saree Depot zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Saraswati Saree Depot hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,82 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,77 INR je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,34 Milliarden INR – eine Minderung von 2,07 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,36 Milliarden INR eingefahren.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 5,89 INR eingefahren. Im Vorjahr waren 7,72 INR je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 6,31 Milliarden INR gegenüber 6,04 Milliarden INR im Vorjahr ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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