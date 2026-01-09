Saratoga Investment: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Saratoga Investment hat am 07.01.2026 die Bilanz zum am 30.11.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,74 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,640 USD je Aktie generiert.

Das vergangene Quartal hat Saratoga Investment mit einem Umsatz von insgesamt 34,7 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 41,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 15,97 Prozent verringert.

